Yer Batman: Bankacı otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Batman’da bankacı Cemile Aydın otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Yaylıca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında gece yarısı park halinde bir otomobilde başından vurulmuş yaralı kadını gören çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. Jandarma, vurulanın özel bir bankada çalışan 38 yaşındaki Cemile Aydın olduğunu belirledi.

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Ambulansla Aydın Batman Bölgede Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Bilinçsiz olan Cemile Aydın’ın hayati tehlikesi bulunuyor.

Jandarma otomobil çevresinde tabancaya rastlamadı. Direksiyon başında bulunan Cemile Aydın’ı vuran kişi ya da kişilerin bulunması için güvenlik birimleri özel ekip oluşturdu.



