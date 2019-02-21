Yer, 7’lik deprem bekleyen İstanbul: 5’lik Çanakkale depremi bina boşalttırdı

Merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört katlı bir bina oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

Depremin merkez üssüne 300 kilometre

Deprem Çanakkale’de çoğu köy evi bazı binalarda çatlaklara neden oldu. Oturulamaz hale gelen ilk bina haberi ise depremin merkez üssüne kuş uçumu yaklaşık 300 kilometre mesafede olan ve 7 büyüklüğünün üzerinde bir depreme hazırlandığı söylenen İstanbul’da geldi.

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25 yaşında olduğu belirlenen binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları komşularına bazıları ise akrabalarına gitti.

Tahliye edilen binanın bitişiğinde yaşayan bir görgü tanığı şunları anlattı: “İki yıl önce burada bir metro çalışması yapılırken iki bina yıkılmıştı. Bu akşam da bir zelzele oldu. Bu binada çatlamalar olduğu için polis içerdekileri çıkardı. Sonra eşyalarını aldırdı. Binada bir çatlak açıldı. Bu akşam tedbir amaçlı binayı boşaltıyorlar. Biz de yan binasında oturduğumuz için katımız bahçe katı. ‘Ne oluyor?’ diye bir baktık. Yan bina içten çatlamış. Bodrum katında çatlaklar oluştu. Ondan dolayı tedbir aldılar. Başka da bir şey söylemediler şu an biz bekliyoruz.”