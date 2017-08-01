Yenisöz ‘telsizi kapattı’: Sabah fethe çıksak, Avrupa’yı üç günde alırız 

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Hükümete yakın Yenisöz gazetesi, Türkiye’nin 2050’de ‘dünyanın süper gücü’ olması için önünde hiçbir engel olmadığını savundu.

‘Sabah fethe çıksak, Avrupa’yı üç günde alırız’

Gazetenin ‘Sabah fethe çıksak, Avrupa’yı üç günde alırız’ başlığıyla manşetten duyurduğu Tevfik Şahin imzalı ‘özel’ haberinde, araştırma şirketi Gallup’un yaptığı ‘Ülken için savaşmayı göze alır mısın?’ anketinin sonuçlarına yer verildi.

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‘Akşam namazını Bellevue Sarayı’nda kılabiliriz!’

Almanya’da halkın yüzde 18’inin ‘Almanya için savaşırım’ dediği aktarılan haberde, Fransızların 29’u, İngilizlerin 27’si İspanyolların 21’i, İtalyanların ise yüzde 20’sinin ülkesi için savaşacağını söylediği öne sürüldü.

Bu sonuçlar üzerinden ‘fethe çıkan’ Yenisöz’ün haberinde “Bu sonuca göre bir sabah fethe çıksak, akşam namazını Bellevue Sarayı’nda kılabiliriz! 15 Temmuz gerçeğini dikkate aldığımızda çok değil ikinci günde Roma elimizde” ifadeleri yer aldı.

‘Şeytanîler Türkiye’de yapamayacaklarını anlayınca Pakistan’a yargı darbesi yaptılar’

‘Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da NATO ordusunun saldırısını silah kullanmadan 5 saatte bertaraf ettiği’ yazılan haber şöyle devam etti: “Ardından “Fırat Kalkanı” ile 30-40 gelişmiş ülkenin savaştığı DAEŞ’i birkaç günde halletti. Sonra ise 15 Temmuz 2017’de askeri tatbikata gerek bile duymadan 5 milyon siville tatbikatını gerçekleştirdi. Katar’a sadece 150 asker göndererek işgali durdurdu. Şeytanîler ise Türkiye’de yapamayacaklarını anlayınca ansızın Pakistan’a yargı darbesi yaptılar. Pakistan yönetimi ise pes etmeyeceğini gösterdi.”

‘Türkiye’nin ‘dünyanın süper gücü’ olmasının önünde hiçbir engel yok’

Batılı devletlerin, Türkiye’nin 2030’da ‘dünyanın en büyük birkaç ülkesinden biri olacağı’ konusunda mutabık kaldığını savunan Yenisöz’e göre 2050’de ise ‘dünyanın süper gücü’ olması için Türkiye’nin önünde hiçbir engel yok.