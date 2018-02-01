Yenişafak haberi: Afrin’de ‘asayişi’ Türk polisi sağlayacak, karakollar kurulacak

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Hükümete yakınlığıyla bilinen Yenişafak gazetesi, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Afrin’de TSK’nın kontrolü sağlandığı bölgelerde asayişi Türk polisinin sağlayacağını iddia etti.

Yenişafak’tan Haluk Karakaya’nın haberine göre, Afrin’de kontrolün sağlandığı bölgelere polis sevk edilecek. Polis, Fırat Kalkanı operasyonu sonrası El Bab, Azez, Cerablus ve Mare şehirlerinde olduğu gibi Afrin’de de bölge halkına eğitim verecek. Bölgede karakollar da kurulacak.

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Haberde, Afrin’de meskun mahal çatışmalarının Raco beldesinde başlayacağı ve sınır hattında bekletilen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat’ın sınırı geçmelerinin de an meselesi olduğu iddia edildi.