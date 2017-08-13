‘Yenilmez’ sprinter Bolt, kariyerinin son yarışını tamamlayamadı 

Dünyanın ‘en hızlı’ atleti Jamaikalı Usain Bolt, kariyerinin son yarışını tamamlayamadı.

Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası 4×100 metre bayrak yarışında son 100 metreyi koşan Bolt, sakatlanarak yarışı yarıda bıraktı.

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UNFASSBAR! Die Karriere von @usainbolt endet mit einem Knall… aber ohne Gold! Wahnsinn! #London2017 pic.twitter.com/9vgkkcuWS5 — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 12 Ağustos 2017

Bolt için piste tekerlekli sandalye getirildi.

Bir süre yerde kalan 31 yaşındaki atlet, takım arkadaşlarının da desteğiyle ayağa kalktı ve tribünlerin alkışları arasında yürüyerek pisti terk etti.

Bolt’un sakatlanmasıyla favori Jamaika’nın tamamlayamadığı yarışta ev sahibi Büyük Britanya 37.48’le birinci, ABD 37.52’yle ikinci, Japonya ise 38.04’le üçüncü oldu.

Tarihinde ilk kez 4×100 metre bayrak yarışı finaline katılan Türkiye, 38,73’le yedinci sırada yer aldı.

Jamaikalı sprinter kariyerinin son bireysel yarışına 5 Ağustos’ta çıkmış, 100 metre erkekler finalinde ABD’li atletler Justin Gatlin ve Christian Coleman’ın ardından üçüncü olmuştu.