Yeniköy’deki villada düzenlenen ‘corona’ partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası

Açıklanan günlük hasta sayısının 3 bini geçtiği Türkiye’de, yasak olmasına rağmen parti, düğün, kına gibi organizasyonlar hız kesmiyor! İş insanı Caner Karaloğlu, İstanbul’da, Yeniköy’deki villasında ‘yine’ parti verdi. Maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye baskın yapan polis ekipleri 150 kişiye para cezası kesti.

Fotoğraf: DHA

Karaloğlu, geçen hafta da aynı villada parti düzenlemişti.

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Karaloğlu’nun düzenlediği partiye oyuncu Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar gibi ünlü isimlerle birlikte birçok yabancı uyruklu kişi katıldı.

Yüksek sesten rahatsız olan komşular durumu polise bildirdi. Baskın düzenleyen polis ekiplerine filyasyon ekipleri de eşlik etti.

Polis, partiye katılanların her birine 930’ar lira ceza kesti, villadan ayrılanların çoğu yüzlerini kapattı.

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Özlem Yarar, kapıda bekleyen muhabirlerin, “Parti yasak bilmiyor musunuz, coronaya yakalanmaktan korkmuyor musunuz” sorusuna, “Parti vermedik, evde birkaç kişi oturduk. Ben zaten geç geldim. Hayır korkmuyorum” yanıtını verdi.