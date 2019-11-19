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Yaramazlara biraz batar!

Yenikapı ve Zeytinburnu sahillerinde su samuru görüntülendi

Küçükçekmece Gölü’nden sonra Yenikapı ve Zeytinburnu sahillerinde de su samuru görüntülendi. Balıkçılar, tuttukları balıklarla sahildeki kayalıklara çıkan iki su samurunu besledi.

Fotoğraflar: DHA

Su samurlarını gören balıkçı Atilla Aydoğdu, “Önce kedi sandım yardım edecektim ama baktım suya balık gibi dalıp dalıp çıkıyorlar, şaşırdım. Daha önce doğal ortamda görmedim. Su samurunun sadece nehirlerde olduğunu düşünürdüm. Midye ve balık yiyerek beslendiğini düşünürdüm ama denizde görünce şaşırdım” dedi.

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Mehmetcan Sevgi şunları söyledi: “Yanımızdan geçti. Balık sandım. Defalarca gördük. Tutmak istedim, suya girdim, kıştı. Oynuyordu benimle, gidip geliyordu. Birisi ‘Isırırsa seni parçalar’ dedi. Defalarca gördük su samurunu. Buraya Zargana yaklaştığı zaman çok gözüküyor. Bizde o zaman suya bakıyoruz. Zarganayı tutuyoruz.”

Ahmet Ağır, “Balık tutarken gördüm. Sepetlerimde, livardaki balıklarımı da götürdü. Sepetin içindeki balıkları aldı. Livarla beraber ipi kopardı gitti” dedi.

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