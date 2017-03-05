Yenikapı ve Maltepe’den sonra sıra Pendik’te: Sahil ‘fuar alanı’ için doldurulacak

İstanbul Pendik’in Güzelyalı sahilinin ‘Gemicilik fuar alanı’ için doldurulmasına dair 2012 yılında hazırlanan projenin güncellenmesi talebi, CHP’li meclis üyelerinin ret oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, AKP’li Pendik Belediyesi, Pendik ve Tuzla arasındaki, Güzelyalı Sahili için 2012 yılında ‘Gemicilik fuar alanı’ projesi hazırladı.

Belediyenin internet sitesindeki bilgilerde sahil şeridi boyunca yüzme havuzu, marina işletme binası, aquapark, plaj, hangar (yat imalatı), ofis, rekreasyon alanı ve seyir terasları yapılacak.

Belediyenin geçen ayki meclis oturumunda tartışılan teklifte, “Güzelyalı sahil şeridinin niteliğinin korunması, kültürel ve turistik kimliğinin yanında prestij kazandırılarak daha nitelikli bir alan olarak planlanması, bölgenin Pendik ile Tuzla tersaneleri arasında kalması nedeniyle yakın çevresindeki fonksiyonlarla ilişkilerinin güçlendirilmesi” için projenin planladığı belirtildi.

Belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na proje için başvurduklarını o nedenle planların güncellenmesini isterken, söz konusu talep CHP’li meclis üyelerinin ‘ret’ oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

‘Asıl amaç AVM’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Tarık Balyalı, yapılmak istenenin yeni bir ‘doğal alan’ katliamı olduğunu söyledi.

Balyalı şöyle devam etti: “Plana göre yaklaşık bir kilometrelik sahil şeridi, marina ve fuar alanı yapılmak üzere doldurulacak. Bu marina beş kilometrelik sahil içerisinde yapılan 3’üncü marina olacak. Ancak biz amacın marina ya da fuar alanı yapmak olmadığını iyi biliyoruz. Bütün bu marina ve fuar alanlarının asıl amacının AVM yapmak olduğunu tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz. Son dönemin modası, denizi doldurarak AVM’ler ve marinalar yapmak ama bir depremde deniz bu verdiği yerlerin hepsini geri alacaktır.”

Daha önce Yenikapı ve Maltepe sahilleri ‘miting alanı’ yapılma amacıyla doldurulmuştu.