Yenikapı mitinginin yıldönümü: Yıldırım’a göre Kılıçdaroğlu ‘o ruhu’ incitti

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin ardından üç partinin katılımıyla düzenlenen Yenikapı mitingindeki ‘ruh’un incindiğini, sorumlusunun da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Milliyet’ten Serpil Çevikcan’a konuşan Yıldırım, Yenikapı’da AKP-MHP ve CHP’nin katılımıyla düzenlenen mitingde verilmek istenen ‘birlik beraberlik ruhu’nun hala kalıp kalmadığı sorusunu şöyle yanıtladı: “Sorunuzun iki yanıtı var. Birincisi; Yenikapı demek birlik, beraberlikse bu ülkenin milli birlik ve beraberliği zırh gibi. Yani evet bu ruh, Çanakkale ruhu gibi milli bir ruh olarak doğdu ve öyle de kalacak. İkinci yanıta gelince; Yenikapı Ruhu incinmiştir. Yenikapı ruhuna ne yazık ki uyum sağlayamayanlar, hatta Yenikapı ruhunu kaybedenler oldu.”

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’80 milyonun ruhunu incittiniz’

Bundan Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutan Yıldırım, MHP’ye de teşekkür etmekten geri durmadı: “Ana muhalefet genel başkanı o gün Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimi deyip, ardından kontrollü darbe deyip tüm inandırıcılığını yitirdi. Bir de çıkıp “Yenikapı Ruhunu savunan tek lider benim” diyor. Keşke böyle olsaydı. Bundan ancak memnuniyet duyardık. Ama siz çıkıp da yalnız 250 şehidimizin ve gazilerimizin değil 80 milyonun ruhunu incittiniz. Bu ruha ilk günkü aşkla sahip çıkan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere partimizin her kademesinde görev alan arkadaşlarımıza, MHP ye ve genel başkanı Sayın Bahçeliye, milletimize teşekkür etmek isterim.”

‘Liyakat ve emniyet aradık’

Kuvvet komutanlarının ve önemli atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) çok önemli olduğunu kaydeden Yıldırım şöyle devam etti: “Malum hain darbe girişiminden bir yıl sonra gerçekleşen ve önümüzdeki yılların komuta kademesinin belirlendiği Şura’nın omurgasını oluşturması bakımından ayrı bir önemi vardı.

Kriterlerimiz çok netti. Değerlendirilen TSK personelinde liyakat, ehliyet aradık. Ancak elbette FETÖ ve bölücü terör örgütü ile mücadelede kararlı bir duruş da bizim için önemli bir kriter oldu. Atamalara bakıldığında zaten bunu net biçimde görmek mümkün.”