‘Yenikapı mitingi’ni hatırlatan İnce: Çiller’den medet umuyor, Tarzan zorda

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski başbakan Tansu Çiller’in AKP’nin İstanbul’daki mitingine katılmasını eleştirdi: “Çiller’den medet umuyor. Özetin özetini söyleyeyim mi, Tarzan zorda.”

AKP’nin Yenikapı’da düzenlediği mitinge katılan Çiller, “Siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Ben bugün sadece milli bir şuurla buradayım” yanıtını vermiş, ardından platforma çıkarak katılımcıları selamlamıştı.

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Kahramanmaraş’ta konuşan İnce, Çiller’in katılımını anımsattı.

İnce şöyle konuştu: “Erdoğan sürekli 90’lara dönmekten bahsediyor ama 90’ların simgesi orada. O başarılı olsa kendi partisini kalkındırırdı. Sürekli geçmişi kötülüyor ama Çiller’den medet umuyor. Özetin özetini söyleyeyim mi, Tarzan zorda. İnşallah bu iş olacak. Şımarmak yok.”

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