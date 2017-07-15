AKP Ankara milletvekili Aydın Ünal, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın gece düzenlenecek 15 Temmuz töreninde parti liderlerinin konuşmalarının programdan çıkarılması kararını ‘isabetli buldu’.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’e destekle suçlayan Ünal “O genel başkan şimdi Ankara’da halkın önüne çıkmak istiyor. Bu halkı tahrik eder” dedi.

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‘Gülen’in arkasında duran bir genel başkana karşı reaksiyon var’

Habertürk canlı yayınına katılan AKP vekil, darbe girişimiyle ilgili soru işaretlerini gündeme getiren CHP liderinin Gülen’in arkasında durduğunu öne sürdü: “Bunu sanki Fethullah Gülen yapmadı, bu kontrollü bir darbeydi. Hatta biraz daha ileriye giderek, bunu siz tasarladınız gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bunu ısrarla yapıyor. Bugün Meclis’te yaptığı konuşma da bu şekilde bir konuşmaydı. Soru işaretlerinin tamamı cevaplanmış soru işaretleri. Bunların ısrarla gündeme getirilmesi, Gülen’in irtibatını kesmeye yönelik bir gayrettir. CHP genel başkanı buna uğraşıyor. Şimdi bu genel başkanın tutup da akşamki törenlere katılma ısrarı anlaşılmaz bir ısrar. İnsanlarda buna yönelik bir tepki var, bir aksiyon var. Şehitlerimize, zaferimize dil uzatan, bu darbeye kontrollü diyerek Fethullah Gülen’in arkasında duran bir genel başkana karşı insanların bir reaksiyonu var. Bu reaksiyon düşünülerek zannedersem, CHP genel başkanının bu akşam konuşmaması planlanmış. Meclis başkanımız öyle uygun görmüş.”

‘Halkı tahrik eder’

Darbe girişiminin ardından Yenikapı’da düzenlenen ve Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı mitingi hatırlatan Ünal, bugünkü durumun farklı olduğunu söyledi: “Yenikapı’da bir Yenikapı ruhu vardı. Darbenin hemen arkasında bir yumuşama oluşmuştu. Tüm siyasi partiler tek yürek olmuştu. CHP genel başkanının gelmesi, milyonlara konuşması normal bir şey. Milyonlar da onu saygıyla dinlediler o gün. Ama burada durum farklı. Şimdi son yaptığı açıklamalarda, özellikle İstanbul yürüyüşünde Fethullah Gülen’e destek vermiş bir genel başkan var. Onun söylemini, argümanlarını kullanan bir genel başkan var. O genel başkan şimdi Ankara’da halkın önüne çıkmak istiyor. Bu halkı tahrik eder. Belki bir milyon insan gelecek akşam oraya. Bu halka çıkıp aynı şekilde kontrollü darbe dediğiniz zaman o kalabalığı kontrol etmek mümkün olmayabilir. Meclis başkanının kararı son derece isabetli.”

‘Hoş olmayan manzaralar ortaya çıkabilir’

CHP liderinin bugün genel kurulda yaptığı konuşmaya dikkat çeken AKP’li vekil şöyle devam etti: “Bizim genel başkanımız, cumhurbaşkanımız orada olduğu için, aynı zamanda başbakanımız orada olduğu için cevap vermedik. Sataşmada da bulunmadık. Her bir cümlesi sataşma gerektirecek cümlelerdi. Çok tahrik edici, çok ağır bir konuşmaydı. Orada sesimizi çıkarmadık ama akşam aynı şey olmayabilir. Halktan bunu bekleyemezsiniz. Akşam gelip de aynı konuşmayı yapacak olursa orada hoş olmayan manzaralar ortaya çıkabilir.”

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve vekillerin Meclis’in darbe girişimi sırasında bombalandığı saat olan 02.32’de düzenlenecek törene katılmayacağını duyurmuştu.

Daha sonra açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, katılım sağlanacağını söylemişti.

Ancak bugün Meclis’te düzenlenen özel oturumun ardından Kılıçdaroğlu’nun törene katılmayacağı duyuruldu.

Bunun gerekçesi ise protokol konuşmalarının programdan çıkarılması. Törende sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman konuşma yapacak.