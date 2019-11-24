‘Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu kapasite artışı’ ihalesi yeniden açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 9 Temmuz’da iptal ettiği ‘Yenikapı- Atatürk Havalimanı hafif metro hattı hemzemin istasyonları kapasite artışı’ ihalesini 3 Aralık’ta yeniden açacağını duyurdu.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’daki toplu taşımayla ulaşımda önemli yer tutan ‘Yenikapı- Havalimanı metro hattı’nın istasyonlarının uzatılıp, metro katarlarının beşli vagona çıkarılarak yolcu kapasitesinin artırılmasına karar verilmişti. Proje kapsamında hat üzerindeki Ataköy, Zeytinburnu, Terazidere, Kocatepe, Yenibosna ve Sağmalcılar istasyonlarının boyu uzatılacak.

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İBB’nin şirketlerinden Metro İstanbul A.Ş., söz konusu kapasite artırım projesi için 10 Haziran 2019’da ihale yapılmasına onay vermişti. 13 Haziran’da yayımlanan ilanla ihalenin 11 Temmuz’da yapılacağı duyurulmasına rağmen, 23 Haziran seçimlerinden 16 gün sonra, 9 Temmuz’da ihale iptal edilmişti.

11 Kasım’da ikinci kez yayımlanan ilanda, ihalenin 3 Aralık’ta yapılacağı duyuruldu. İhale ilanında ‘işin niteliği’ bölümünde şu ifadelere yer verildi: “M1 Hattı hemzemin istasyonlarda peron uzatılması, bu uzatma işlerine bağlı olarak ortaya çıkan 1700 metrekare duvar, 1500 metrekare boya işi ile döşeme, tavan, ve diğer ince inşaat işlerinin şartnameye uygun olarak yapılmasıdır.”

Metro İstanbul A.Ş., 7 Kasım’da ‘Yenikapı- Atatürk Havalimanı hafif metro hattı hemzemin istasyonları kapasite artışı’ işi ihalesine ikinci kez onay verdi.

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İBB’nin Metro İstanbul A.Ş. ile yaptığı sözleşmeye göre, istenen işlerin 10 Aralık 2020 tarihine kadar bitirilmesi gerekiyor.