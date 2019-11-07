Yeniden yargılanan kına gecesi magandasına ‘iyi hal’ indirimiyle 25 yıl hapis

Bursa’da, sokaktaki kına gecesinde tabancayla rastgele havaya ateş açıp 16 yaşındaki Beyza Özer’in ölümüne, 59 yaşındaki Hasane Sevinç’in de yaralanmasına yol açan Ahmet Ülger’e verilen 16 yıl sekiz ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkarılan Dülger, ağırlaştırılmış müebbet aldı; ancak ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, 2015 yılının Ağustos ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Karabalcık Mahallesi’nde meydana geldi. Eski muhtar Kasım Çiçek’in oğlu Vehbi Eren Çiçek’in düğünü öncesi kına gecesi yapıldı. Kına gecesinin sonunda ise davetliler, gelenek gereği tavuk almak için damadın evine gitti. Bu sırada tabancayla rastgele havaya ateş açılırken, lise üçüncü sınıf öğrencisi Beyza Özer’in başına maganda kurşunu isabet etti.

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Kızın yanında bulunan babaannesi Hasene Sevinç’in ise boynunun kenarından giren kurşun, protez dişine çarptıktan sonra ağzına düştü. Yaralanan babaanne- torun, sağlık ekiplerince ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyza Özer

Ameliyat edilen ve yoğun bakımda bir süre tedavi gören Beyza Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Hasane Sevinç ise taburcu edildi.

Tabancayla rastgele ateş açtığı gerekçesiyle Ahmet Dülger, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Dülger, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yerel mahkeme ağırlaştırılmış müebbet verdi, ‘iyi hal’den 25 yıla indirdi

Sanık Ahmet Dülger hakkında, Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘olası kasten adam öldürme’ suçlamasıyla dava açıldı. Dülger, tutuklu yargılandığı davada, 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin bu kararı, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Yeniden hakim karşısına çıkarılan Dülger, duruşmada, “Beyza’nın vurulmasıyla ilgili alakam yok” dedi.

Mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma kararına uyarak sanığa önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Ahmet Dülger’in cezası, duruşmadaki ‘iyi hal’i dikkate alınarak 25 yıl hapse çevrildi.