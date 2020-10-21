Yeniden yargılanan 15 Temmuz sanığı eski albay Özkan’a 15 yıl hapis cezası

Gaziantep Bölge Adliyesi 4’üncü Ceza Dairesince, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi nedeniyle hakkında verilen müebbet hapis cezası bozulan ve yeniden yargılanan dönemin Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanlığı Kurmay Başkanı eski albay Şamil Türk Özkan’a 15 yıl hapis cezası verildi.

AA’nın haberine göre 4’üncü Ceza Dairesi’ndeki duruşmaya, sanık Özkan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

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Özkan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, darbe girişiminin karşısında durduğunu ve herhangi bir terör örgütüyle de bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Savcı ise önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti Özkan’a, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmekten’ 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.