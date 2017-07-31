İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde üç yıl önce yıkılan ve yenisinin yapılacağı söylenen Bereç Çifte Minareli Camii’nin arazisinde rezidans inşaatı yükseliyor.

Gaziosmanpaşa belediyesinden yapılan açıklamada, yıkılan cami yerine depreme dayanıklı ve daha geniş kapasiteli bir cami inşa edileceği belirtilmiş ve alana ‘Cami inşaatımız başlamıştır’ ilanı asılmıştı.

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Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre aradan üç yıl geçmesine karşın cami inşaatına başlanmadığı gibi, söz konusu ilanın yerini de rezidans reklamları aldı.

‘CHP’yi suçlayanlar neden suskun?’

Konuyu Twitter hesabından paylaştığı mesajla gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan “Camileri ahır yaptı yalanıyla CHP’yi suçlayanlar, rezidans yapmak için camiyi yıkan AKP’li Gaziosmanpaşa belediyesine karşı neden suskun?” diye sordu.