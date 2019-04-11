Yeniden Refah Partisi’nden Saadet’e ‘fotoğraf’ eleştirisi: Şova çevirdiler

Yeniden Refah Partisi, binadan çıkarken Milli Görüş hareketi lideri Necmettin Erbakan’ın fotoğrafının kamyona yüklenmesinin ‘Saadet Partisi’nin şovu’ olduğunu savundu.

Fotoğraf: DHA

Erbakan’ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz, kira ödenmemesi nedeniyle Saadet Partisi’nin Ankara’daki genel merkezinden çıkarılması için dava açmıştı. Bina bugün tahliye edilmişti.

Reklam

Bina önünde gazetecilere konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ener, haciz işlemi olmadığını, Saadet yetkililerinden 1 Nisan’da binanın tahliye edileceği yönünde taahhüt alındığını dile getirdi.

Ener, Erbakan’ın fotoğrafının çıkarılarak kamyona yüklenmesine dair şunları söyledi: “Saadet yetkilileri bizi şaşırtmadılar. Tamamen haklı, hukuki bir yasal işlemi daha siyasi şova dönüştürmeyi tercih ettiler. Bu bina Refah Partisi’nin iktidarına ev sahipliği yaptı. Bundan böyle de Milli Görüş’ün ruhuna uygun bir şekilde, Milli Görüş prensipleri doğrultusunda çalışan Türkiye sevdalılarına hizmet binası olacaktır. Dört ay önce imzaladıkları tahliye taahhütnamesinden hiç bahsetmeden, bu yaşananları siyasi malzemeye dönüştürüp, buradan siyasi ikbal bekleyenlerin kucağında Erbakan resmi de olsa siyasetlerinde Milli Görüş’ten eser kalmamıştır. Bugün Saadet Partisi’nin Milli Görüş prensiplerine uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor. Bu olayın tüm Milli Görüşçülere ve aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz.”