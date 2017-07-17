Yeniden gündem: ‘Hero’ tişörtüyle duruşma girmek isteyen sanık yakını gözaltında

Ankara’da ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişörtle, bir darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevi’nin duruşma salonuna girmek isteyen bir sanık yakını gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre, gözaltına alınan Emirhan B., davada yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim B.’nin duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi.

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Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Emirhan B., ifade işlemleri için Sincan emniyetine götürüldü.

Ne olmuştu?

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı davada astsubay Gökhan Güçlü’nün tişörtü Erdoğan’ın avukatlarının tepkisini çekmişti.

Güçlü’nün tişörtünün üzerinde ‘Hero’ yazmasını tutanağa geçirten mahkeme başkanı, duruşma savcısı Ali Cenk’in görüşünü sormuş, Cenk, Güçlü’nün üzerindeki tişörtün, verdiği mesaj itibariyle duruşma disiplinine uymadığını belirterek, söz konusu kıyafeti değiştirmesinden sonra duruşmaya alınmasını, aksi takdirde duruşmadan uzaklaştırılmasını istemişti.

Mahkeme başkanı bunun üzerine, yazının mesaj içerdiğini belirterek, Güçlü’nün yedek tişörtünü giymesi için salondan çıkartılmasını istemiş, hakim bu karardan dolayı sanık Güçlü’nün gülmesi de tutanağa geçirilmişti.

Jandarma tarafından salondan çıkartıldığı sırada söz alan Güçlü, bu tişörtü kendisine cezaevi yönetiminin verdiğini açıklamış, tişörtü değiştirmek istememiş, duruşmaya da devam etmek istemediğini söylemişti.

Erdoğan’ın avukatları, mahkeme başkanının bu talebi kabul etmesine tepki göstermişti.

Sanıklarla tutuklu yakınlarından bazılarının avukatlara alkışla tepki vermesi üzerine, yeni tartışma başlamış, ardından jandarma sanıkların etrafını kordona almış, duruşmaya da ara verilmişti.

Cezaevi yönetimi hakkında inceleme başlatılmış, Adalet Bakanlığı ‘mesaj içeren’ giysilerin cezaevlerinden toplatılacağını duyurmuştu.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ’15 Temmuz anması’nda “FETÖ’cülerin bu iyi günleri. Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo’da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım” demişti.