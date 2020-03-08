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Yaramazlara biraz batar!

Yeniçağ: Yazarımız Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı verildi

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’in serbest bırakıldığı dosyadan tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Yeniçağ’ın haberine göre karar, savcılığın itirazı üzerine İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alındı. Ağırel’in şu anda İstanbul Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürülüğünde işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

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Ağırel, Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Müdürü Aydın Keser ile birlikte Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun cenaze töreninin haberleştirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmiş, üç isim adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Keser’in de sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Aynı soruşturmada Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç tutuklanmıştı.

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Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser serbest bırakıldı

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