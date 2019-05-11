Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ evinin önünde sopalı saldırıya uğradı

Üç gazetecinin gözaltına alındığı dün gece, Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı ve Türkiyem TV program yapımcısı Yavuz Selim Demirağ evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından sopalı saldırıya uğradı. Travma şüphesiyle Gata Hastanesi’ne kaldırılan Demirağ’ın durumu iyi olduğu belirtildi.

Bugün Türkiyem TV’de beraber program yaptık Yavuz Selim Demirağ ile birlikte.Program çıkışı evine bıraktım.Sahte plakalı doblo markalı araç ile bizi takip etmişler .Sonrasında ben vedalaşıp ayrıldıktan 2-3 dakika sonra Yavuz ağabeye saldırmış alçaklar.



Gata da yoğun bakımda .. pic.twitter.com/gKtobCCcvj Reklam

— Murat AĞIREL (@muratagirel) May 10, 2019

Olayı Yeniçağ Gazetesi yazarı ve Türkiyem TV program yapımcısı Murat Ağırel sosyal medyada Demirağ’ın üstü kanlar içindeki fotoğrafını paylaşayarak duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: “Bugün Türkiyem TV’de beraber program yaptık Yavuz Selim Demirağ ile birlikte. Program çıkışı evine bıraktım. Sahte plakalı doblo markalı araç ile bizi takip etmişler. Sonrasında ben vedalaşıp ayrıldıktan 2-3 dakika sonra Yavuz ağabeye saldırmış alçaklar. Gata da yoğun bakımda..”

Demirağ’ı evine kendisinin bıraktığını belirten Ağırel, “Gazetecilik suç değildir… Korkmuyoruz sizlerden!” başlığıyla paylaştığı videoda ise olanları şöyle anlattı: “Benim arkamdan siyah bir doblo durmuş, içinden birkaç kişi inmiş ve Yavuz ağabeye saldırmışlar. Arkamdan da beni de takip etmişler. İstanbul’dan gelirken birkaç kez siyah bir doblo birkaç defa önümden geldi geçti. Bir süre ilerledikten sonra kızı ile konuştuk ve Yavuz ağabeyin saldırıya uğradığını, başından yara aldığını ve ciddi bir travma şüphesiyle Gata’ya götürüldüğünü öğrendim. Geri dönmek istedim ama dönmememin doğru olmayacağını söylediler. Yavuz ağabeyin durumu çok şükür iyiymiş. Merak etmeyin, biz yazmaya çizmeye devam edeceğiz. Bu ahlaksızların, soyguncuların, yağmacıların ipliğini pazara çıkarmaya devam edeceğiz. Gazetecilik asla suç değildir. Bu şiddet yanlısı barbarların tehdit ve saldırıları bizi asla korkutmuyor. Daha da inatçı ve kararlı oluyoruz. Herkese iyi akşamlar.”

Demirağ hakkında cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmış bir gazeteciydi ve önümüzdeki hafta cezaevine girecekti.

Saldırı’ya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şunları yazdı: “Yeniçağ Gazetesi yazarı değerli kardeşim Yavuz Selim Demirağ’a yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu yapılan alçak saldırı basın özgürlüğüne ve fikir hürriyetimize yapılmıştır. Bunlar bizi yıldıramaz, yıldıramayacak.”

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Yeniçağ gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik ise şu açıklamayı yaptı: “Yeniçağ gazetesine yapılan alçak saldırılara bugün bir yenisi daha eklenmiştir. Gazetemizin cesur, korkusuz ve mert kalemi Yavuz Selim Demirağ kardeşim, Türkiyem TV’de yapmış olduğu program sonrasında evine girdiği sırada alçak bir saldırıya maruz kalmıştır. Öncelikle Yavuz Selim Demirağ’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, inşallah eskisinden daha güçlü bir şekilde tekrar aramıza dönecek ve yazılarına kaldığı yerden devam edecek. Bu saldırıyı kabul edebilmemiz, sineye çekebilmemiz mümkün değildir. Demirağ’a yapılan saldırı Yeniçağ’a yapılmıştır. Bu olayı gerçekleştirenleri ve onlara talimat verenlerden teker teker ortaya çıkaracağız.Bu alçak saldırıyı yapanlar, organize edenler bu işin hesabını verecekler. Yapılan bu alçaklığın en yakın takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”