Yeniçağ yazarı Murat Ağırel tutuklandı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, savcılığın itirazı üzerine yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ağırel, MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz cuma günü ifade vermesi için İstanbul cumhuriyet başsavcılığınca davet edilmişti. Ağırel, savcılıkça ‘İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek‘ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, hakimliğe çıkarıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Savcılık Murat Ağırel’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ağırel, gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirildi.
Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ağırel tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynı soruşturmada Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç tutuklanmıştı.