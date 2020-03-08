Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel tutuklandı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, savcılığın itirazı üzerine yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: Twitter

Ağırel, MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz cuma günü ifade vermesi için İstanbul cumhuriyet başsavcılığınca davet edilmişti. Ağırel, savcılıkça ‘İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek‘ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, hakimliğe çıkarıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Reklam

Savcılık Murat Ağırel’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ağırel, gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirildi.

Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ağırel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı soruşturmada Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç tutuklanmıştı.

Reklam

Yeniçağ: Yazarımız Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı verildi

Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser serbest bırakıldı

Kumpasta ikinci perde: 9 soruda Odatv operasyonu

Odatv’nin yayın yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı: Gerekçe haberin etki gücü


SON HABERLER

Kadının adının izinde

H. AYHAN TİNİN Sanat da var / Edebiyat [email protected] Adını duyduğumuz zaman çarpılmıştık. ‘Kadının Adı Yok’! Işıklar içinde uyusun, Duygu Asena yazmıştı. Bomba gibi düşmüştü edebiyat dünyasına. Sonra filmi de çekildi. Fakat o isim yok mu, o isim… Ardına düştük. O zamanlar kışların hayli soğuk ve karlı olduğu, denizden esen rüzgarların İstanbul sokaklarında uğultuyla gezindiği […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...