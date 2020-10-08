Yeniçağ yazarı İde gözaltında

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde Giresun’da gözaltına alındığını duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı olduğu belirtilen İde, gözaltı işleminde beş yıl önceki bir yazısının gerekçe gösterildiğini belirtti.
İde şu ifadeleri kullandı: “2015’teki bir yazı. 2018’de açılmış dava. Ve Genel Başkan’ın programı için geldiğim Giresun’da, otelden gözaltı. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama aranıyorsunuz.. Olsun polis de bizim, savcı da. Ama hakikaten ayıp oluyor.”