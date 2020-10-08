Yeniçağ yazarı İde gözaltında

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde Giresun’da gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı olduğu belirtilen İde, gözaltı işleminde beş yıl önceki bir yazısının gerekçe gösterildiğini belirtti.

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İde şu ifadeleri kullandı: “2015’teki bir yazı. 2018’de açılmış dava. Ve Genel Başkan’ın programı için geldiğim Giresun’da, otelden gözaltı. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama aranıyorsunuz.. Olsun polis de bizim, savcı da. Ama hakikaten ayıp oluyor.”