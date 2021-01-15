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Yaramazlara biraz batar!

Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Uğuroğlu’na saldırı

Yeniçağ gazetesi, Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Gazetenin haberine göre Uğuroğlu aracına bineceği sırada arkasından yaklaşan üç kişilik grup saldırıda bulundu.

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Uğuroğlu’nun emniyette ifade verdiği, durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Haberde “Saldırganların, bir partiden geldiklerini ve partileriyle uğraşmamasını Uğuroğlu’na söyledikleri öğrenildi” ifadesine yer verildi.

Yeniçağ muhabiri Berkay Bigeç, saldırı anını şöyle anlattı: “Uğuroğlu evinden çıktığı sırada arkasından üç kişi geliyor, bir kişi de arabayı kullanıyor. Önce arkasından yumruk atmaya başlıyorlar sonra kaçıp arabaya biniyorlar daha sonra arabayı Uğuroğlu’nun üzerine sürüyorlar ve gidiyorlar.”

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Öte yandan, bugün yine Ankara’da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da saldırıya uğramıştı.

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