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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Akit’in iddiası: MHP, AKP’den YÖK’ü istedi

 

İktidar yanlısı Yeni Akit gazetesi, MHP’nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanlığına istediğini, AKP’nin de öneriye sıcak baktığını yazdı.

Osman Yiğit’in haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni hükümet için çalışmalarına devam ederken, bir yandan da MHP’yi de yönetime katma noktasında gelen önerileri değerlendiriyor. Haberde bakanlık istemede ısrarcı olmayacağı konuşulan MHP’nin YÖK başkanlığını istediği belirtildi.

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Haberde, ‘FETÖ’ mensuplarının üniversitelerde hala etkin olduğu, AKP’nin de MHP’den bir ismin bu görev için uygun olacağını düşündüğü ve talebe sıcak baktığı öne sürüldü.

MHP’nin YÖK başkanlığı için iki kadını düşündüğü de haberde yer aldı.

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