Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı sekize yükseldi

Yeni Zelanda’da, White Island veya Whakaari olarak adlandırılan yanardağda 9 Aralık’ta meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı, iki kişinin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle sekize yükseldi. Patlamada yaralanan 28 kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, 23’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Twitter

Yanardağın kraterinde turistlerin gezdiği sırada meydana gelen patlamada ilk anda beş kişi ölmüş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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CBS News’un haberine göre sekiz kişinin de halen kayıp olduğu ve ölmüş olma ihtimallerinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Yanardağda yeni bir patlama riskinin çok yüksek olduğu belirtilirken, gelecek 24 saat içinde yüzde 40 ila 60 ihtimalle yeniden patlayabileceği öngörülüyor.

Yeni Zelanda polisi, patlama sırasında adada 47 turistin olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.