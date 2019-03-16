Yeni Zelanda’daki terör saldırısı sonrası Ekşi Sözlük yazarına savcılık incelemesi

İstanbul başsavcılığı, Yeni Zelanda’da camilere yönelik terör saldırısının ardından Ekşi Sözlük’te yapılan ve ‘saldırıya övgü içeren’ bir paylaşım hakkında inceleme başlattı.

Fotoğraf: Reuters

Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberine göre İstanbul başsavcılığı, katliamın ardından sosyal paylaşım platformu Ekşi Sözlük’te yayınlanan bir paylaşım üzerine harekete geçti. Ekşi Sözlük’te ‘mukemmeligindayanilmazhafifligi’ adını kullanan kişinin yazdıkları hakkında inceleme başlatıldı.

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Ekşi Sözlük’ün açıklamasında ise konuyla ilgili emniyet birimlerinin kendileriyle iletişime geçtiği belirtilerek kullanıcının hesabının nefret söylemi nedeniyle kapatıldığı vurgulandı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde El Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetmiş, 11’i ağır 48 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Müslümanları hedef alan ırkçılar tarafından yapıldığı açıklanmıştı.