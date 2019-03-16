Yeni Zelanda’daki saldırıyı öven Ekşi Sözlük yazarına tutuklama

Yeni Zelanda’daki terör saldırısını övmekle suçlanan Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı.
AA’nın haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekşi Sözlük’te saldırıyı öven paylaşımı yapan kişinin kimliğini belirledi.
Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunduğu tespit edilen şüpheli A.A., Alanya başsavcılığının talimatıyla saat 01.00 sıralarında gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen A.A. tutuklandı.
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde El Nur ve Linwood camilerine yönelik cuma namazı sırasında düzenlenen saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının Müslümanları hedef alan ırkçılar tarafından yapıldığı açıklanmıştı.
Ekşi Sözlük’te ‘mukemmeligindayanilmazhafifligi’ takma adlı kullancı ise saldırıyı öven bir paylaşımda bulunmuştu. Sözlük yönetimi hesabın kapatıldığını, emniyet birimlerinin de kendileriyle iletişime geçtiğini açıklamıştı.