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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Zelanda’daki saldırıyı öven Ekşi Sözlük yazarına gözaltı

Yeni Zelanda’daki terör saldırısını övmekle suçlanan Ekşi Sözlük yazarı gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekşi Sözlük’te saldırıyı öven paylaşımı yapan kişinin kimliğini belirledi.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunduğu tespit edilen şüpheli A.A., Alanya başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. A.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde El Nur ve Linwood camilerine yönelik cuma namazı sırasında düzenlenen saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının Müslümanları hedef alan ırkçılar tarafından yapıldığı açıklanmıştı.

Ekşi Sözlük’te ‘mukemmeligindayanilmazhafifligi’ takma adlı kullancı ise saldırıyı öven bir paylaşımda bulunmuştu. Sözlük yönetimi hesabın kapatıldığını, emniyet birimlerinin de kendileriyle iletişime geçtiğini açıklamıştı.

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