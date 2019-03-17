Yeni Zelanda’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi

Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Polis sözcüsü, 15 Mart’ta cuma namazı sırasında El Nur ve Linwood camilerini hedef alan saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin daha cansız bedeninin El Nur Camii’nde bulunduğunu duyurdu.

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Böylece katliamda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükselmiş oldu. Hayatını kaybeden kişinin kimliği açıklanmadı.

Öte yandan saldırıdan yaralı kurtulanlardan 34’ünün daha hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yaralılardan 12’sinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Durumu kritik yaralıların arasında dört yaşındaki bir kız çocuğu da bulunuyor.