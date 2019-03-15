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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Zelanda’daki cami saldırısında iki Türk yaralı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısında iki Türkün de hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Çavuşoğlu yaralıların adlarını Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya olarak verdi.

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Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında saldırıya ilişkin şunları söyledi:“İslamofobik eylemler ve Müslümanlara karşı sorumsuz siyasetçiler ve basın yayın organların da sorumludur. Dinimize ve Müslümanlara karşı saldırı ve nefret dilini ifade özgürlüğü olarak değerlendirmemelerini, önlem almalarını istiyoruz. Bu eylem devam ederse buna benzer olayların önüne geçemeyiz ve bundan herkes ders almalıdır.”

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