Yeni Zelanda’da yüzlerce balina kıyıya vurdu

Yeni Zelanda’da, Güney Adası’nın kuzeydoğusundaki Golden Bay’de yüzlerce pilot balina henüz belirlenemeyen bir nedenle karaya vurdu.

Balinaların deniz yükselinceye kadar hayatta kalabilmesi için sahil koruma görevlileri ve yüzlerce gönüllü balinaların üzerine kovalarla su döktü.

Gönüllüler, kıyıya vuran balinaları denize doğru yöneltmek için saatlerce mücadele verdi.

Yüzde 70’i öldü

Radio New Zealand’a göre karaya oturan 416 balinanın yüzde 70’i öldü.

Balinaları koruma derneği Project Jonah’ın direktörü “Yeni Zelanda’nın tarihinde 450 balinanın kıyıya vurduğu 1985’ten bu yana ilk defa bu kadar fazla balinayla karşı karşıyayız” dedi.

Balinaların tam olarak neden karaya karaya vurduğu henüz bilinmese de, Project Jonah çamurlu sığ suların deniz memelilerinin yönlerini şaşırttığını, böylece gelgitler karşısında savunmasız kaldıklarını ifade etti.