Yeni Zelanda’da yılbaşı: Yasağı kumdan adacıkla deldiler, bir uçak ‘zamanda yolculuk’ yaptı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Dünya yeni yıla girerken Yeni Zelandalılar içki yasağını aşmanın derdine düştü, bir uçak ‘zamanda yolculuk yaptı.’

Yeni yıla ilk giren ülke olan Yeni Zelanda’daki Coromandel yarımadasında yılbaşı döneminde kamusal alanlarda içenlere 250 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 650 lira) ceza kesilyor.

Reklam

BBC Türkçe’nin haberine göre cezayı ödemek istemeyen ancak sahilde de içki içmekten vazgeçmeyen bir grup, sahilden kum taşıyarak denizin ortasına kumdan adacık yaparak piknik masası kurup içki içti.

Yerel polis amiri John Kelly, “Bu çok yaratıcı bir düşünce. Yılbaşından önce öğrenseydim muhtemelen ben de onlara katılırdım” dedi.

Zamanda yolculuk!

Yine Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinden 1 Ocak 2018’de yerel saatle 00:05’te kalkan uçak, Honolulu’ya 31 Aralık 2017’de 10:16’da iniş yaptı.

İki kent arasında 23 saat var. Uçağın zamanda yolculuk gerçekleştirdiğine dair sosyal medyada espirili yorumlar yapıldı.