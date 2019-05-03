Yeni Zelanda’da yaralanan Türk hayatını kaybetti; ölü sayısı 51’e yükseldi

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, 15 Mart’ta düzenlenen iki camiye yönelik saldırılarda sırtından aldığı iki kurşunla ağır yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti. Tuyan’ın ölümüyle saldırılarda ölenlerin sayısı 51’e yükseldi.

Tuyan’ın ölüm haberini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu. Çavuşoğlu, Twitter hesabında, “Yeni Zelanda, Christchurch’teki hain terör saldırısında ağır yaralanan vatandaşımız Zekeriya Tuyan’ı maalesef kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” mesajını paylaştı.

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22 Mart’ta düzenlenen anma törenine binlerce kişi katılmıştı. Fotoğraf: Reuters

Tuyan’ın ağabeyi Yahya Tuyan ise “Bugün ameliyat olmuş, kanamayı durduramamışlar, kaybettik. Biz de iyiye gidiyor diye seviniyorduk. 50 gündür mücadele ediyordu, doktorlar, biz epey uğraştık fakat olmadı” diyerek üzüntüsünü ifade etti.

28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant’ın Facebook’tan canlı yayın yaparak düzenlediği saldırılarda Tuyan ile birlikte iki Türk vatandaşı daha yaralanmıştı.