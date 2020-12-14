Yeni Zelanda’da seks işçisi cinsel taciz davasında ödeme almaya hak kazandı

Yeni Zelanda’da bir seks işçisi, bir işletme sahibine karşı açtığı cinsel taciz davasında ödeme almaya hak kazandı.

Davada, seks işçisi kadına gördüğü duygusal zarar ve kazanç kaybını telafi etmek için altı haneli bir miktar ödenmesi üzerine anlaşma yapıldı.

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Davada seks işçisini temsil eden ülkenin insan hakları komisyonu, kararın bütün çalışanların cinsel tacizin olmadığı bir ortamda çalışma hakkı olduğunu anımsatması açısından önemine dikkat çekti.

İnsan Hakları İşlemleri birimi direktörü Michael Timmins şunları söyledi: “Bütün çalışanlar, yaptıkları işten bağımsız olarak işyerinde cinsel tacize maruz kalmama hakkına sahip. Bütün patronları ve çalışanları bu hakları anlamaya ve saygı duymaya çağırıyoruz.”

Ülkede seks işçiliği 2003’ten bu yana yasal.

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İsimlerin ve detalyların gizli tutulduğu davayla ilgili Yeni Zelanda Seks İşçileri Kolektifi koordinatörü Dame Catherine Healy, seks işçiliği bağlamında böyle bir karar alınmasının çok büyük bir şey olduğunu belirterek, “Herhangi bir işyerinde cinsel tacize karşı çıkmak cesaret ister. Bu sektör için bir uyanma çağrısıdır” dedi.