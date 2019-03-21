Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni Zelanda’da saldırı tüfekleri ve yarı otomatik silahlar yasaklandı

Yeni Zelanda, ülkede düzenlenen saldırının ardından silah yasasını değiştirdi.

Fotoğraf: Reuters

Başbakan Jacinda Ardern, polis bakanı Stuart Nash’le düzenlediği basın toplantısında silah yasasındaki değişiklileri anlattı.

Reklam

Başbakan, Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılarından 72 saat sonra bir araya gelerek yasayı değiştirmeyi kabul ettiklerini kaydetti.

Ardern, “Şimdi de bu saldırıdan altı gün sonra, tüm askeri stil yarı otomatikleri silahları ve Yeni Zelanda’daki saldırı tüfeklerini yasakladığımızı ilan ediyoruz” dedi.

Saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti. Çifte saldırıda otomatik silahların kullanıldığı görülmüştü.

Reklam

Yeni yasayla birlikte yasak kapsamına giren silahlar devlete teslim edilecek. Bunu yapmayanlara üç yıla kadar hapis ya da 4 bin dolara kadar para cezası verilebilecek.

Saldırı kurbanları için ağlayan Yeni Zelanda’da cenazeler defnedildi

Yeni Zelanda meclisinde hayatını kaybedenler için Kuran okundu

Yeni Zelanda ders aldı: Silah ruhsatını zorlaştıran yasa yola çıkıyor

Yeni Zelanda’da bir havalimanı şüpheli paket nedeniyle kapatıldı

Yeni Zelanda’da bir vatandaş önceden uyarmış: ‘O silah kulübünde sıkıntı var’

Yeni Zelanda’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi

Erdoğan Yeni Zelanda’daki cami katliamı görüntülerini mitingde izletti

Yeni Zelanda’daki saldırıyı öven Ekşi Sözlük yazarına tutuklama

Ölüm onları güvenli diye göç ettikleri Yeni Zelanda’da buldu

Yeni Zelanda’daki terör saldırısı sonrası Ekşi Sözlük yazarına savcılık incelemesi

Ölenlerin yasını tutan Yeni Zelanda bayrakları yarıya indirecek, etinlikler iptal

Camileri tarayan saldırgan çıplak ayak ve mahkum kıyafetiyle hakim karşısında

Yeni Zelanda saldırganı geçmişte bir süre Türkiye’deymiş

Meclis’teki beş partiden Yeni Zelanda’daki cami saldırısına kınama bildirisi

Yeni Zelanda’daki cami saldırısında iki Türk yaralı

Saldırganın kendi ağzından profili: Normal bir çocukluk geçirdim, sıradan bir beyazım

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Böyle insanların bu ülkede yeri yok

Erdoğan cami katliamını kınadı: Yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığının örneği

Yeni Zelanda’da iki camide katliam: Cuma namazında saldırdılar

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...