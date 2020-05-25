Yeni Zelanda’da normalleşme süreci: 100 kişiye kadarki etkinliklere izin

Yeni Zelanda’da Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesiyle geçilen normalleşme sürecinde 100 kişiye kadarki buluşmalara izin verilecek.
Yeni Zelanda, salgında en sert önlemleri alan ülkelerden biri. 19 Mart’ta sınırlarını kapayan ülkede, haftalarca süren sokağa çıkma yasakları uygulandı. Salgının seyrinin değişmesiyle nisandan bu yana kademeli olarak kısıtlamalar kaldırılıyor.
Başbakan Jacinda Ardern, 29 Mayıs itibariyle ülke genelinde 100 kişiye kadar katılımcının bulunabileceği etkinliklere izin verileceğini açıkladı.
Bu kararla birlikte ülkedeki dini etkinlikler de tekrar başlayacak, cenazelerdeki katılımcı sayısı kısıtlaması kaldırılacak.
İbadethanelerde ve kamusal alanlarda sosyal mesafe kuralları uygulanmaya devam edecek.