Yeni Zelanda’da iki camide katliam: Cuma namazında saldırdılar

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde El Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında giren kişilerin ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 49 kişi öldü, 11’i ağır 39 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Görgü tanıkları askeri kamuflaj giyen en az iki saldırganın, otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş açtığını söyledi. Olayla ilgili biri kadın dört kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Öldürülenlerden 30’u Nur Camii’ndeydi. Fotoğraf: Reuters

Saldırganlardan biri katliam anını üzerindeki kamera ile Youtube’dan 17 dakika boyunca canlı yayınlamış. Neo Nazi eğilimleriyle bilinen 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant adlı saldırgan daha önceden böyle bir saldırı yapacağını da ilan etmiş ve gerekçelerini içeren 70 sayfalık bir manifesto paylaşmış. Manifastoda tüm dünyada aynı türde saldırılar yapılması çağrısı yer alıyor.

Türkler de hedefte

Saldırgan 70 sayfalık manifestoda “Türklere…” diyerek özel bir başlık açıyor. Türklerin İstanbul Boğazı’nın doğusundaki ‘kendi topraklarında’ güvenle yaşayabileceklerini ancak ‘bizim topraklarımız’ diye bahsettiği Avrupa tarafında ise öldürüleceklerini iddia ediyor.

İstanbul (Constantinople diye söz ediyor) için gelecekleri, tüm cami ve minareleri yıkacakları iddiasında olan Tarrant Ayasofya’nın da minareden arındırılarak yapının tekrar Hıristiyanlara ait olacağını söylüyor.

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Brenton Tarrant’ın saldırı öncesi paylaştığı videodan kendi görüntüsü.

Polis bir süre önce Christchurch’ün merkezinde saldırıda bulunması olasılığı olan bir teröristi aradığını açıklamıştı.

New Zealand Herald gazetesine konuşan görgü tanıklarından Mohan İbrahim de “Başta elektrik çarptı diye düşündük ama sonra herkes kaçışmaya başladı. İçeride arkadaşlarım var. Arkadaşlarımı aradım ama çoğundan haber alamadım” dedi.

Tarrant’ın paylaştığı videoda bagajdaki silahları alma anı.

Başbakan Jacinda Ardern olayla ilgili ayrıntıların henüz netleşmediğini belirtmekle birlikte “Ancak size şunu söyleyebilirim. Bu, Yeni Zelanda’nın en karanlık günlerinden biri olacak” dedi.

Tarrant’ın kendi kamerasından camiye girme anı.

Christchurch Yeni Zelanda’da Müslümanların en yoğun yaşadığı bölge. Saldırıya uğrayan camilerin cemaati daha çok Bangladeş ve Pakistan kökenli Müslümanlardan oluşuyordu.

Türkiye’nin Wellington Büyükelçiliği ilk belirlemelere göre ölenler arasında Türk olmadığını açıkladı.