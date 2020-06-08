Yeni Zelanda’da ‘corona’ vakası kalmadı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede Covid-19’a yakalanan tüm hastaların iyileştiğini ve aktif vaka kalmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Pandemi başlangıcında 19 Mart’ta tüm sınırlarını kapatan ve kendi vatandaşları hariç ülkeye tüm girişleri durduran Yeni Zelanda, önce ‘3. seviye’ ardından ‘4. seviye‘ karantina tedbirleri uygulamıştı.

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Bu kapsamda, zorunlu ihtiyaçları karşılamayan tüm işletmeler kapatılmış, yurt içi serbest dolaşım kısıtlanmış, tüm toplu etkinlik ve buluşmalar yasaklanmıştı.

Ardern, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ashley Bloomfield’la düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki pandemi tedbirleri, vaka sayıları ve uygulamaya girecek ‘1. seviye’ tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

1. seviyedeki tedbirler altında iş yerlerinde çalışmak isteyenlere artık izin verileceğini bildiren Ardern, ülke sınırlarının ise kapalı tutulmaya devam edileceğini belirtti.

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‘Ekonomik toparlanmada öndeyiz’

Geçen aylardaki kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkisinin beklenenden az olduğunu, toparlanmanın daha kısa sürede yaşanacağının altını çizen başbakan, “Yeni Zelandalıların sağlığını korumakla kalmadık, şimdi ekonomik toparlanmada da bir adım önde başlıyoruz” dedi.

Salgında hastalanan 1504 kişiden 1482’si iyileşirken, 22 kişi hayatını kaybetmişti.