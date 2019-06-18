Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni Zelanda’da cami saldırılarının görüntüsünü paylaşana 21 ay hapis cezası

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik, 15 Mart’ta, 51 kişinin öldüğü saldırıların görüntüsünü paylaşan bir iş insanı 21 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Saldırılarılarda ölenlerin anıldığı törene binlerce kişi katılmıştı. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant’ın sosyal medyada canlı yayınladığı görüntüleri 30 arkadaşına yollayan Philip Arps’ın yargılandığı mahkemenin hakimi Stephen O’Driscoll, sanığın Müslüman topluma karşı kabullenemeyecek görüşlere sahip olduğunu söyledi.

Reklam

Arps’ın saldırı görüntülerinin yanı sıra görüntülerin hedef tahtası ve ölü sayısı göstergesi içeren ‘modifiye edilmiş versiyonu’nu paylaştığı için ceza aldığı açıklandı.

44 yaşındaki Arps’ın 2016 yılında saldırıların düzenlendiği camilerden biri olan El Nur Camii’ne domuz kafası bıraktığı için de hüküm giydiği belirtildi.

Brenton Tarrant, geçen cuma günkü duruşmasında kendisine iddia makamı tarafından yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.

Reklam

Yeni Zelanda’da 51 kişiyi öldüren Tarrant tüm suçlamaları reddetti

Yeni Zelanda parlamentosu silah yasası değişikliğini onayladı

Yeni Zelanda saldırganına akıl sağlığı testi yapılacak

Yeni Zelanda saldırganı, 50 cinayet ve 39 cinayete teşebbüsten yargılanacak

Saldırı kurbanları için ağlayan Yeni Zelanda’da cenazeler defnedildi

Ölüm onları güvenli diye göç ettikleri Yeni Zelanda’da buldu

Yeni Zelanda ders aldı: Silah ruhsatını zorlaştıran yasa yola çıkıyor

Ölenlerin yasını tutan Yeni Zelanda bayrakları yarıya indirecek, etinlikler iptal

Camileri tarayan saldırgan çıplak ayak ve mahkum kıyafetiyle hakim karşısında

Yeni Zelanda saldırganı geçmişte bir süre Türkiye’deymiş

Meclis’teki beş partiden Yeni Zelanda’daki cami saldırısına kınama bildirisi

Yeni Zelanda’daki cami saldırısında iki Türk yaralı

Saldırganın kendi ağzından profili: Normal bir çocukluk geçirdim, sıradan bir beyazım

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Böyle insanların bu ülkede yeri yok

Erdoğan cami katliamını kınadı: Yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığının örneği

Yeni Zelanda’da iki camide katliam: Cuma namazında saldırdılar

SON HABERLER

Şule Çet davasında ‘en önemli delil’ kayıp

29 Mayıs 2018’de Ankara’daki bir plazanın yirminci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in davası için olay yerinde yapılan keşif sonrası açıklama yapan ailenin avukatı, ‘tecavüz bulgusunu ispatlayabilecek en önemli delillerden birinin kayıp olduğunu’ açıkladı.

Mursi defnedildi

Dün yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yoğun güvenlik önlemleri altında yerel saatle 05.00’te Kahire’de defnedildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...