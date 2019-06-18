Yeni Zelanda’da cami saldırılarının görüntüsünü paylaşana 21 ay hapis cezası

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik, 15 Mart’ta, 51 kişinin öldüğü saldırıların görüntüsünü paylaşan bir iş insanı 21 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Saldırılarılarda ölenlerin anıldığı törene binlerce kişi katılmıştı. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant’ın sosyal medyada canlı yayınladığı görüntüleri 30 arkadaşına yollayan Philip Arps’ın yargılandığı mahkemenin hakimi Stephen O’Driscoll, sanığın Müslüman topluma karşı kabullenemeyecek görüşlere sahip olduğunu söyledi.

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Arps’ın saldırı görüntülerinin yanı sıra görüntülerin hedef tahtası ve ölü sayısı göstergesi içeren ‘modifiye edilmiş versiyonu’nu paylaştığı için ceza aldığı açıklandı.

44 yaşındaki Arps’ın 2016 yılında saldırıların düzenlendiği camilerden biri olan El Nur Camii’ne domuz kafası bıraktığı için de hüküm giydiği belirtildi.

Brenton Tarrant, geçen cuma günkü duruşmasında kendisine iddia makamı tarafından yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.