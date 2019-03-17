Yeni Zelanda’da bir vatandaş önceden uyarmış: ‘O silah kulübünde sıkıntı var’

Yeni Zelanda’da bir vatandaş, 50 kişinin hayatını kaybettiği çifte cami saldırısının faili Brenton Tarrant’ın gittiği silah kulübünde ‘yıllar önce’ gördüklerinden dehşete düşüp kulüp hakkında şikayette bulunmak için polise gitmiş ve “Bu kulübün bazı üyelerinin akıl sağlığı hakkında ciddi endişelerim var. Bir şeyler yapmalısınız” diyerek otoriteleri uyarmış fakat dikkate alınmamış.

Fotoğraf: Pete Breidahl – Facebook

Tarrant’ın da üyesi olduğu silah klübü Bruce Rifle Club’a bir kez giden Pete Breidahl, Christchurch saldırısının ardından Facebook’ta yayınladığı videoda şöyle konuştu:

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This video is public. Feel free to share.IF YOU REMEMBER ME WARNING YOU ABOUT THIS CLUB PLEASE COMMENT. Posted by Pete Breidahl on Friday, March 15, 2019

“Çok fazla video paylaşımı yapmam aslında ama görünen o ki yıllar önce şikayette bulunduğum silah kulübünün üyesi çıktı Christchurch saldırganı. Ben yıllar önce insanların güvenliğinden endişe edip polise, hem de silahlarla ilgili bir polis memuruna gittim ve ‘Bruce Rifle Clup konusunda bir şeyler yapmalısınız. Oradaki insanların gerçekten bir sorunu var. Bazı üyeleri zombi kıyameti ve cinayet fantezilerinden bahsediyor’ dedim. Sadece bir kez gittim ve öyle dehşete düşmüştüm ki bir daha asla gitmedim.”

Konfederasyon bayrağı varmış

Breidahl, videoda yıllar önce gittiği o silah kulübünde ‘beyaz adamın üstünlüğü’ ile ilişkilendirilen, ABD’deki ırkçılığı simgeleyen ve ABD’de kanunen yasak olan Konfederasyon bayrağı da gördüğünü ekledi.

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A sınıfı silah ruhsatı varmış

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern dün cami saldırılarını gerçekleştiren ve saldırı sırasında 17 dakika boyunca canlı yayın yapan Tarrant’ın yasal yollardan beş ruhsatlı silah temin ettiğini, bunlardan ikisinin saldırıda kullanılan yarı otomatik tüfekler olduğunu belirtti. Ardern Tarrant’ın Kasım 2017’de A-sınıfı (birinci sınıf) silah ruhsatı aldığını açıkladı.