Yeni Zelanda’da 51 kişiyi öldüren Tarrant tüm suçlamaları reddetti

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik, 15 Mart’ta düzenlediği saldırılarda 51 kişiyi öldüren ve 40 kişiyi yaralayan Brenton Tarrant, kendisine iddia makamı tarafından yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Fotoğraf: Yeni Zelanda TV

Yeni Zelanda’nın ‘güvenlik önlemlerinin en sıkı olduğu cezaevi’ olarak bilinen Auckland Hapishanesi’nde ‘izole şekilde’ tutulan Tarrant, bugünkü duruşmaya video bağlantısı aracılığıyla katıldı. Hiç konuşmayan Tarrant’ın savunmasını avukatı okudu ve yöneltilen tüm suçlamaları reddettiklerini söyledi. 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsle yargılanan 28 yaşındaki Avustralyalı, ayrıca, Yeni Zelanda’da ‘terör suçu’ndan yargılanan ilk isim oldu.

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Mahkeme salonunu dolduran ölenlerin yakınları ve yaralı olarak kurtulanların bir kısmı gözyaşlarına mani olamadı. Tarrant’ın yargılandığı yüksek mahkemenin hakimi Cameron Mander, bir sonraki duruşma tarihini 4 Mayıs 2019 olarak belirledi. 16 Ağustos’ta ise değerlendirme için bir ara duruşma yapılacağı belirtildi.

Mander, ayrıca, bir önceki duruşmada gündeme gelen, Tarrant’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair teste tabi tutulmasına dair talebi de “Buna gerek yok bence sanık yargılanabilecek durumda” diyerek reddetti.

Mahkeme çıkışında ise ölenlerin yakınlarına ve yaralılara ırkçı söylemlerde bulunan ve Nazilerin müziklerini çalan bir adam polis tarafından tutuklandı. Toplum içinde ‘uygunsuz hareket’ten tutulanan 33 yaşındaki adamın bugün hakim karşısına çıkacağı belirtildi.