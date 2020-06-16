Yeni Zelanda’da 25 günün ardından iki ‘corona’ vakası tespit edildi

Covid-19’un yayılmasına karşı aldığı sıkı tedbirlerle vaka sayısını sıfırlayan Yeni Zelanda’da 25 günün ardından iki kişide virüs tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ashley Bloomfield, 7 Haziran’da Britanya’dan Yeni Zelanda’ya giden aynı aileden 30’lu ve 40’lı yaşlarda iki kadında Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

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Doha ve Avustralya’nın Brisbane kenti üzerinden aktarmalı olarak ülkeye giden ve karantinada tutulan kadınlarla ilgili Avustralya makamlarını bilgilendirdiklerini belirten Bloomfield, “Yeni bir vaka umduğumuz bir şey değildi ama aynı zamanda beklediğimiz ve ona göre de hazırlıklı olduğumuz bir şeydi” ifadesini kullandı.

İki hastanın aile bireylerinden biriyle temasta bulunduklarını bildiren Bloomfield, söz konusu kişinin de Covid-19 testine tabi tutularak karantinaya alındığını söyledi.

Virüsün ortaya çıkmasıyla kendi vatandaşları hariç ülkeye tüm girişleri durduran ve aldığı sıkı tedbirlerle virüse karşı zafer elde eden Yeni Zelanda’da geçen hafta (8 Haziran) tüm hastaların iyileştiği açıklanmıştı.

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Mart ayından itibaren getirilen sıkı yasak ve kısıtlamaların yerine daha çok çalışma ve seyahat serbestisi getiren birinci seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde iki kez Covid-19 testi uygulanıyor.

Yeni Zelanda’da Covid-19 tespit edilen 1506 kişiden 1482’si iyileşmiş, 22’si hayatını kaybetmişti.