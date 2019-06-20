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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Zelanda yasak silahları geri alıyor: Silah örgütleri fiyatları beğenmemiş

Cami saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda’da hükümet yasakladığı ateşli silahları sahiplerine ödeme yaparak toplayacak. Ülkedeki silah savunucusu örgütler ise devletin bu silahları ucuza almasından şikayetçi.

Fotoğraf: New Zealand Herald

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart cuma günü yapılan terör saldırasında 51 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı. Katliamın ardından nisan ayında yeni bir silah yasasıyla birçok askeri tip yarı otomatik silah ve parçaları yasaklanmıştı.

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New Zealand Herald’da yer alan habere göre Lisanslı Silah Sahipleri Konseyi hükümetin bugün açıkladığı geri alım programında devletin sunduğu alış fiyatlarından memnun değil ve adil olmayan fiyatlar nedeniyle hükümete karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Konseyin sözcüsü Nicole McKee 40 bin üyeye kanuna uymaları gerektiğinin söylendiğini fakat bazılarının şu anda yasaklanmış silahlarını geri vermeyi düşünmediğini belirtti.

Hükümetin bugün açıkladığı, aralarında yüksek kapasite şarjör ve diğer silah parçalarının ve 300 ateşli silahın dahil edildiği geri alım programından memnun olmayan silah sahipleri adına konuşan McKee, “Bazı üst segment silahlarda devletin sunduğu fiyatlar çok anlamsız. Binlerce dolardan bahsediyoruz. Üyelerimiz adına hükümete karşı yasal bir mücadeleye girmemiz gerekebilir. Avukatlarımızla bunu görüşeceğiz” dedi.

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Polis tarafından açıklanan geri alım programına göre çok kullanılmış silahlar için baz fiyatın yüzde 25’i, ortalama durumda olan silahlar için baz fiyatın yüzde 70’i, yeni veya az kullanılmış silahlar için baz fiyatın yüzde 95’i devlet tarafından ödenecek.

Susturucu, şarjör, tetik gibi parçalarda ise ücretlendirme değişiyor: Yeni ve az kullanılmış silahlara baz fiyatın yüzde 70’i, çok kullanılmış olan parçalara ise baz fiyatın yüzde 25’inin devlet tarafından ödemesine karar verildi.

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