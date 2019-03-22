Yeni Zelanda, saldırılarda ölenler için sessizliğe büründü

Yeni Zelanda, 15 Mart’ta Christchurch kentindeki iki camide düzenlenen saldırıların birinci haftasında ölen 50 kişiyi andı. Ülkenin dört bir yanındaki yüzbinlerce kişi, iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Fotoğraflar: Reuters

Yeni Zelanda devlet televizyonu, saldırılardan sonra kılınan ilk cuma namazı öncesinde ezanı naklen yayınladı. Ezan sonrasında ülke sessizliğe büründü. Saldırıların hedefi camilerden biri olan El Nur Camii yakınlarındaki parkta düzenlenen törene 20 bine yakın kişi katıldı.

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Jacinda Ardern

Katılımcılar arasında saldırgan Brenton Tarrant için “Böyle biri bizden olamaz” diyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de vardı. Ardern tören öncesinde “Yeni Zelanda sizinle yas tutuyor. Biz bir bütünüz” dedi.

Kalabalığa cuma namazı kıldıran El Nur Camii’nin imamı Cemal Fuda ise şunları söyledi: “Kalbimiz paramparça ancak toplum olarak parçalanmış değiliz. Milyonlarca insan derin üzüntü içinde ancak bizler hayattayız ve beraberiz. Kimsenin bizi bölmesine izin vermemeye kararlıyız.”

Tüm günü ölenleri anma günü ilan eden ülkedeki camiler ziyaretçilerle dolup taştı. Bazı merkezlerde ölenlerin ailelerine ve yaralılara desteği ve toplumsal birliği simgelemek amacıyla insan zincirleri oluşturuldu.