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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Zelanda saldırganına akıl sağlığı testi yapılacak

Yeni Zelanda’da 15 Mart tarihinde 50 kişinin hayatını kaybettiği Christchurch cami saldırılarını düzenleyen Brenton Tarrant, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının anlaşılması için teste tabii tutulacak.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

28 yaşındaki Tarrant, cezaevinden görüntülü bağlantı sayesinde hakim karşısına çıktı. Yüksek mahkemenin hakimi Cameron Mander, Tarrant’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının anlaşılması için uzmanlar tarafından iki değerlendirme yapılmasını talep etti.

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Duruşmada söz almayan ve 14 Haziran’da yeniden hakim karşısına çıkacak olan Tarrant 50 kez cinayet ve 39 kez cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin öldüğü, 39 kişinin yaralandığı saldırıların düzenlendiği günü ‘ülkenin en karanlık günü’ olarak nitelemişti. Ülkede silah satışına ve kullanım iznine yönelik yasalarda yeni düzenleme yapılmıştı.

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