Yeni Zelanda okullarda ücretsiz ped ve tampon dağıtacak

Yeni Zelanda’da okullarda ücretsiz ped ve tampon dağıtılacak.

Fotoğraf: www.ghp-news.com



Geçen yıl 15 okulda pilot uygulamayla hayata geçirilen proje, haziran ayından itibaren ülkedeki tüm okullarda geçerli olacak.

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Yetkililer bazı kız öğrencilerin tampon ve ped gibi hijyenik ürünleri satın alamadığı için derslerinde geri kalmasından endişelendiğini belirtti.

Başbakan Jacinda Ardern “Gençler nüfusun yarısı için hayatın normal parçası olan bir şey yüzünden eğitiminden geri kalmamalı” dedi.

Ardern her 12 gençten birinin regl yoksulluğu (düşük gelirlilerin gerekli hijyen ürünlerine erişim sağlayaması) nedeniyle okuldaki derslerini kaçırdığını belirtti.

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Ücretsiz ürünler sağlamanın hükümetin regl yoksulluğuyla mücadele etmesinin bir yolu olduğunu ifade eden Ardern, bu yolla derslere devamlılığın artırılabileceğini belirtti.

Bu yeni hizmetin 2024’e kadar hükümete maliyetinin 25 milyon Yeni Zelanda doları (125 milyon lira) olacağı hesaplanıyor.

İskoçya’da, geçen yıl regl ürünlerinin bedava dağıtılmasını öngören yasa tasarısı onaylanmış ve İskoçya, ihtiyacı olan herkes için bu hizmeti sunmayı yasayla garanti altına alan ilk ülke olmuştu.