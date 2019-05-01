Yeni Zelanda medyası cami saldırganının ırkçı ifadelerini sansürleyecek

Yeni Zelanda’nın önde gelen beş medya kuruluşu, Christchurch’teki cami saldırısını gerçekleştiren saldırganın duruşmalarda ‘beyaz ırkın üstünlüğünü veya terörist ideolojiyi savunan ifadelerini’ yayınlamama kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Brenton Tarrant ismindeki saldırgan 15 Mart’ta Christchurch kentindeki El Nur ve Linwood camilerine girip etrafa ateş açarak 50 kişiyi öldürmüş, 39 kişiyi de yaralamıştı.

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Radyo Yeni Zelanda, Stuff, Mediaworks, TVNZ ve NZME editörleri tarafından imzalanan protokolde, “Gruplar ve bireysel editörler olarak, yayınlarımızın, yaklaşan duruşmayı geniş ve sorumlu bir şekilde kapsamasını taahhüt ediyoruz” dendi.



Tarrant’ın mahkemeyi fikirlerini yaymak için kullanabileceğini belirten beş kuruluşun editörleri, protokolün süresiz olarak yürürlükte kalacağını, ancak tüm tarafların bir araya gelmesiyle yenilenebileceğini ifade etti.



