Yeni Zelanda da Erdoğan’a tepkili: Ardern, ‘yüzleşmek’ için bakanını gönderiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yeni Zelanda’da camide 50 kişinin katledilmesinden sonra sarfettiği sözler, Avustralya’nın ardından Yeni Zelanda’nın da tepkisini çekti.

Fotoğraf: Reuters

Çanakkale deniz zaferinin 104’üncü yıldönümünde konuşan Erdoğan, Gelibolu’da savaşan Yeni Zelandalı ve Avustralyalı Anzak’lara atıfla “Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” demişti.

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Erdoğan ayrıca “Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz” diye konuşmuş ve internet ortamından kaldırılmaya çalışılan saldırının görüntülerini seçim mitinginde göstermişti.

Reuters’in aktardığına göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, “Başbakan Yardımcısı Winston Peters bu sözlerle yüzleşmek üzere Türkiye’ye gidecek. Yüz yüze yanlış anlamaların giderilmesine çalışacak” dedi.

Yeni Zelandalıları tehlikeye atıyor

Aynı zamanda başbakan yardımcısı olan Winston Peters da görüntülerin gösterilmesinin adil olmadığını ve Yeni Zelanda dışındaki vatandaşlarını tehlikeye attığını söyledi.

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Türkiye’nin Canberra büyükelçisini çağırarak Erdoğan’ın sözlerine “Pervasızlık” diye tepki gösterirken, sözlerin geri alınmasını istemişti.