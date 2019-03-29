Yeni Zelanda, cami saldırılarında ölenleri andı

Yeni Zelanda’da 15 Mart’ta iki camiye saldırı düzenlenen Christchurch kentinde, ölenler için anma töreni düzenlendi. TV’den naklen yayınlanan törende hayatını kaybeden 50 kişinin ismi tek tek okundu.

Ardern törende bir konuşma yaptı. Fotoğraflar: Reuters

Saldırıların düzenlendiği iki camiden El Nur Camii’nin yakınlarındaki Hagley Park’ta düzenlenen törene Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un yanısıra onlarca ülkenin temsilcisi katıldı.

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20 bin kişinin bir araya geldiği törende konuşan Ardern (üstte) şunları söyledi: “Yeni Zelanda’nın arzu ettiğimiz gibi bir yer hale gelmesini sağlamak bizim görevimiz. Biz, korku, nefret gibi virüslere bağışıklığı olan bir toplum değiliz. Bu virüsler için bir tedavi bulmalıyız.”

Saldırıda eşi Hüsna’yı kaybeden Ferit Ahmet, barış çağrısı yapıp saldırganı affettiğini söyleyerek “Ben bir yanardağ gibi köpüren bir kalp istemiyorum. Sevgi dolu ve affedici bir kalp istiyorum” dedi.

Törende Yusuf İslam şarkı söyledi.

1977 yılında Müslüman olarak Yusuf İslam adını alan Britanyalı şarkıcı Cat Stevens törende iki şarkısını seslendirdi.

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Cuma namazı sırasında El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralanan 22 kişinin tedavisi sürüyor. Yaralılar arasında dört yaşında bir kız çocuğu da var.