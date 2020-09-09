Yeni Zelanda başbakanı seçim kampanyasına anne-babasının evinde başladı: Toruna bakacaklar

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern iki yaşındaki çocuğu için seçim kampanyası turuna anne-babasının evinden başladı.

Fotoğraf: Instagram

Bir süreliğine Morrinsville isimli küçük bir kırsal kasabada yaşayan anne-babasının evine yerleşen Ardern seçim çalışmalarını buradan sürdürüyor.

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Salgın nedeniyle tarihi 17 Ekim’e ertelenen genel seçimlerde parti liderleri kampanyaları boyunca maske ve sosyal mesafe kurallarına uyacak.

Ardern bölgede seçim için kampanya çalışmalarını sürdürürken anne ve babasının da iki yaşındaki kızı Neve için bakıcılık yapacağını söyledi.

Anne ve babasının evinden “Bizimkilerin evinde yeni bir kampanya gününe hazırlanıyorum” notulya paylaştığı selfie’de başbakanın mütevazı çalışma masası ve üstünde duran kasetçalar dikkat çekti.

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Yeni Zelandalılar seçim günü yapılacak referandumda iki önemli karar için daha oy kullanacak: Marihuananın ve ötanazinin yasallaştırılması.