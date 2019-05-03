Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern nişanlandı

Yeni Zelanda’nın, martta Christchurch’teki iki camiye düzenlenen saldırılar sonrasında sergilediği samimi tavırla takdir toplayan başbakanı Jacinda Ardern 2012’den beri birlikte olduğu erkek arkadaşı Clarke Gayford’la nişanlandı.

Fotoğraflar: Reuters (arşiv)

Yeni Zelanda basını, Ardern’in nişanlandığını, bugün katıldığı bir etkinlikte sol elinin orta parmağındaki tek taş yüzüğü görünce fark etti. Yüzük parmağında olmasa da tek taşı dikkat çekici bulan ve başbakanın sözcüsünü arayan gazeteciler, “Evet Paskalya tatili sırasında nişanlandı” yanıtını alarak haberi teyit etti.

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Ekim 2017’den beri başbakanlık koltuğunda oturan Ardern’in nişan haberi duyulunca sosyal medya aracılığıyla tebrik yağdı. Düğünün ne zaman olduğu konusunda bilgi verilmezken, Ardern’in Gayford’un soyadını alıp almayacağı merak konusu oldu.

38 yaşındaki Ardern ve bir ödül töreninde tanıştığı TV sunucusu Gayford’un kızı Neve Te Aroha geçen yıl dünyaya gelmişti. Ardern, görevdeyken doğum yapan ikinci başbakan olmuştu. Pakistan’ın eski başbakanı Benazir Bhutto görevdeyken doğum yapan ilk lider olmuştu.

Ardern, bu yıl BBC’nin yönelttiği, “Gayford’a evlilik teklifi yapmayı düşünür müsünüz?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Ben bir feministim ama teklif etmem. Onun bu işkenceden geçmesini isterim.”

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Ardern, ayrıca, Gayford’un evde çocuğuna bakacak bir baba olmaktan memnuniyet duyacağını da belirterek, “Çok şanslıyım. Benim sorumluluklarımı paylaşam biriyle beraberim” demişti.

Görevdeyken doğum yapan ikinci lider başbakan olan -ilki Pakistan’ın eski başbakanı Benazir Bhutto’ydu- Ardern, geçen yıl eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki Nelson Mandela Barış Zirvesi’ne kızıyla katılmıştı (üstte). Üç aylık Neve ile çekilen fotoğrafları dünya basının gündemine oturmuştu.